Франция

Парижани готові провернути черговий гучний трансфер.

Влітку 2022 року Мохамед Салах продовжив контракт з Ліверпулем до 2025 року. Зарплата футболіста становить 400 тисяч фунтів на тиждень. Після продовження угоди єгиптянин здав у результативності. Для прикладу, наразі на його рахунку 7 голів в 19 матчах АПЛ.

Спад форми єгипетського Фараона породив розмови про його ймовірне розставання з Ліверпулем. Але фінансові запити Мо можуть задовольнити лише найбагатші клуби світу.

За інформацією Calciomercato, ПСЖ влітку спробує придбати Салаха. Повідомляється, що англійський клуб буде готовий відпустити єгиптянина за 80 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль може покинути ще один знаковий виконавець Роберто Фірміно. Його хоче Інтер.