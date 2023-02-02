Україна

Кияни знайшли суперника для контрольного матчу.

Відбулася заміна суперника в графіку контрольних матчів київського Динамо на зборі в Туреччині.

Як повідомляється на офіційному сайті столичної команди, замість житомирського Полісся, зустріч із яким була запланована на 3 лютого, українська команда того ж дня проведе контрольний матч із казахстанським Кайсаро.

Початок зустрічі з Кайсаром — у п’ятницю, 3 лютого, о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція контрольного матчу запланована на YouTube-каналі Динамо.

Раніше повідомлялось, що Вукоєвич приєднався до Динамо на зборі в Туреччині.