Італія

Влітку у бразильця закінчується контракт з Ліверпулем.

Бразильський нападник Ліверпуля Роберто Фірміно близький до зміни клубної прописки.

Як повідомляє Gazzetta dello Sport, Інтер хоче підписати Фірміно на правах вільного агента, щоб замінити Ромелу Лукаку. Оренду бельгійця, який належить Челсі, не збираються продовжувати.

Зазначається, що Роберто дуже зацікавлений у можливому переході до Інтера. Влітку у нього закінчується контракт з Ліверпулем.

У поточному сезоні Фірміно за 21 матч забив дев’ять голів та віддав чотири гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Ліверпуль запропонував Фірміно продовжити контракт.