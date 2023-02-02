Італія

Ще один італійський клуб може потрапити під санкції.

Представник Серії А Сампдорія може отримати покарання у вигляді знятих очок, повідомляє видання Gazzetta dello Sport.

Стверджується, що італійському клубу потрібно знайти 11 мільйонів євро для погашення боргу перед співробітниками за останній квартал минулого року.

Покарання у вигляді знятих очок загрожує, якщо родина Ферреро не проінвестує потрібні гроші. Члени клубу будуть просити на черговій зустрічі про вклад у розмірі 35-50 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, деяких гравців Ювентуса можуть дискваліфікувати через скандал із зарплатами.