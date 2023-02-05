Франция

Парижани намагаються зберегти лідера.

Радник ПСЖ із футбольних питань Луїш Кампуш підтвердив, що клуб веде з Ліонелем Мессі переговори щодо нового контракту.

"Наразі ми ведемо переговори. Я хотів би бачити його в цьому проєкті, не приховуватиму. Радий, якщо він залишиться з нами.

Але зараз ми обговорюємо, як досягти цієї мети, щоб зберегти Мессі", – сказав Кампуш в інтерв'ю Téléfoot.

Нинішня угода аргентинця діє до червня цього року.

У поточному сезоні Ліонель Мессі провів за Парі Сен-Жермен 24 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 15 голів та віддав 14 результативних передач.