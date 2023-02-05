Команда з Гельзенкірхена не перемагає у гостях вже 37 матчів поспіль.
Гравці Шальке, Getty Images
05 лютого 2023, 13:20
У матчі 19 туру німецької Бундесліги менхенгладбахська Боруссія на своєму полі поділила очки із Шальке. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Таким чином, команда із Гельзенкірхена не може виграти гостьовий матч чемпіонату Німеччини вже 37 поєдинків поспіль.
Це новий антирекорд Бундесліги.
Після 19 турів Шальке набрав лише 11 очок і посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.