У матчі 19 туру німецької Бундесліги менхенгладбахська Боруссія на своєму полі поділила очки із Шальке. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Таким чином, команда із Гельзенкірхена не може виграти гостьовий матч чемпіонату Німеччини вже 37 поєдинків поспіль.

Це новий антирекорд Бундесліги.

Після 19 турів Шальке набрав лише 11 очок і посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.