Франция

Цікаві події передували черговому матчу Ліги 1.

Звичайний собі матч у рамках двадцять другого туру французької Ліги 1 поміж Ренном та Ліллем був цікавий хіба що поціновувачам місцевого футболу, уболівальникам обох команд, а також прихильникам донецького Шахтаря, які одночасно мали можливість подивитись за тим, як ідуть справи в чемпіонаті у наступного суперника їхньої команди за попереднім раундом плей-оф Ліги Європи УЄФА, а також спостерігати за роботою колишнього головного тренера "гірників" — Паулу Фонсеки.

У підсумку, "доги" здобули перемогу з перевагою в два м’ячі (3:1), хоча пропустили ще до завершення першої хвилини зустрічі.

Ренн — Лілль 1:3 Відео голів та огляд матчу французької Ліги 1

Однак не тільки трьома здобутими балами для Лілля запам’яталась ця гра.

Через невдалий початок сезону та фактичну відсутність придбань під час зимової трансферної кампанії поміж португальським керманичем команди та керівництвом клубу жевріє конфлікт.

Емоції в підсумку переросли в палку дискусію поміж Фонсекою та президентом клубу Олів’є Летаном, а французька преса при цьому повідомляє, що справа дійшла навіть до невеликої бійки.

Головний тренер Лілля припустив, що президент втручається безпосередньо в підготовку клубу до гри.

Після завершення зустрічі Фонсеку спробували запитати про цю ситуацію, проте він відмовився давати розлогу відповідь: "Якщо в нас є якісь проблеми, то ми повинні вирішити їх поміж собою".

Варто зауважити, що Лілль наразі перебуває на шостій сходинці, тоді як Ренн — на п’ятій із перевагою в два залікових пункти.