Англія

Експерт пройшовся по трансферній політиці "синіх".

Легендарний у минулому захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер прокоментував величезні витрати Челсі під час зимового трансферного вікна.

"Що чекає на Челсі у майбутньому, якщо вони підписують з гравцями восьмирічні контракти? Якщо через кілька сезонів вони проявлятимуть себе не дуже добре, як їх здихаються? Або якщо у них все вийде, вони подивляться на ситуацію на ринку і захочуть нові контракти й ще більше грошей.

Величезні витрати не зробили Челсі краще – подивіться на їхнє становище в АПЛ. Витрати не гарантують успіху.

Манчестер Сіті витрачає шалені гроші, але мають великий досвід роботи з різними менеджерами. Манчестер Юнайтед — чудовий приклад зворотного боку цього. Якщо подивитися на їхні трансферні витрати за останні десять років, то між ними і Манчестер Сіті немає великої різниці.

Що стосується Челсі, Грем Поттер, мабуть, не розуміє, що відбувається. Можна вдавати, що він у захваті від великої команди та підписання всіх цих чудових гравців, але він турбуватиметься за свою роботу", – сказав Каррагер в інтерв'ю Overlap Live Fan Debate.

Інакшої думки про трансфери своєї команди захисник "синіх" Тіаго Сілва.