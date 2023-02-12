Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 11 лютого 2023 року, 22:45.

У рамках двадцять третього туру французької Ліги 1 на Стад Габріель Монп’є напередодні зустрілись Клермон та Марсель.

Через неналежну поведінку вболівальників та відповідне застосування сльозогінного газу з боку працівників місцевої поліції початок гри було відкладено майже на годину.

А коли цей матч нарешті стартував, то глядачі побачили цілком очікувану картину з переваги на м’ячі гостьової команди, якій, утім, дуже заважали виходити на ударні позиції суперники.

У підсумку, Марсель провів доволі кволий перший тайм, лише наприкінці якого випадкове влучання м’яча в руку гравця господарів після пострілу зі штрафного з правого флангу від Руслана Маліновського призвело до призначення пенальті.

У другій половині гри "провансальці" вважали за краще віддати м’яч суперникам, і ледь не пропустили у відповідь. Команда Ігора Тудора після середини другого тайму зрештою схаменулась, і закрила зустріч завдяки другому м’ячу Алексіса Санчеса, тоді як Маліновський міг поставити масну крапку в компенсований час пострілом від центрального кола, але трохи не влучив.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Клермон — Марсель в Лізі 1:

Клермон — Марсель 0:2

Голи: Санчес, 44, 81

Клермон: Діав — Ож'є, В’єтеска, Кофре (Сіссе, 58), Боржес — Хауї (Гоналон, 82), Маньєн, Сарачевич (Рашані, 70), Аллевіна, Ку'є (Андрич, 82) — Морер (Бела, 70).

Марсель: Лопес, Колашинац, Жиго (Баї, 46), Балерді (Мбемба, 46), Клосс — Верету, Маліновський, Ронж'е, Гендузs (Каборе, 46), Юндер (Унахі, 84) — Санчес (Вітінья, 84).

Попередження: Маньєн, Сарачевич, В’єтеска, Аллевіна — Балерді, Санчес, Юндер.