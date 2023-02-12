Франция

Філ Шоен написав атакуючому півзахиснику Марселя та збірної України у Twitter.

Поєдинок 23-го туру французької Ліги 1 проти Клермона завершився не лише перемогою Марселю з рахунком 2:0, а й скандалом під час його трансляції.

Коментатори бродкастера beIN Sports під час виконання штрафного від атакуючого півзахисника "провансальців" Руслана Маліновського на 36 хвилині зустрічі назвали українця "росіянином", а його удар порівняли з "спутнікболом" (ВІДЕО).

Один із коментаторів Філ Шоен, який працював на цьому матчі, вибачився перед Маліновським у соціальній мережі Twitter, відповівши на пост українця стосовно того, що трапилося.

"Руслане, щиро прошу вибачення за свою обмовку. Я часто повторював "український". Однак після Вашого удару я одного разу сказав "Москва".

Після того, як я заповнював ефір впродовж години через сльозогінний газ [початок матчу затримався через сутички фанатів біля стадіону], я не мав ніякого уявлення про Росію. Серйозні, болючі часи, над якими я часто молюся. Перепрошую за свою помилку", — написав Філ Шоен в Twitter.

Відзначимо, що beIN Sports — це глобальна мережа спортивних каналів, що належить та керується катарською медіагрупою beIN. Її головою є Насер Аль-Хелаїфі, який за сумісництвом відомий у футбольному світі як президент Парі Сен-Жермен