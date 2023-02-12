Франция

Фейл від коментуючих поєдинок Ліги 1.

У рамках 23 раунду французької Ліги 1 Марсель здобув впевнену перемогу над Клермоном — 2:0.

Українець Руслан Маліновський відіграв усі 90 хвилин, заробив пенальті для команди та отримав непогані оцінки від статистичних порталів.

Під час того, як Маліновський невдало виконав штрафний удар, стався неприємний момент. Коментатори каналу beinSports назвали Руслана росіянином... Момент з коментарями можна подивитись за посиланням.

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Відео голів та огляд матчу Клермон — Марсель можна подивитись на Football.ua.