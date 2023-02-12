Франция

Українського хавбека не влаштували вибачення Філа Шоена у Twitter, проте футболіст запропонував коментатору альтернативний варіант спокутати провину.

Поєдинок 23-го туру французької Ліги 1 проти Клермона завершився не лише перемогою Марселю з рахунком 2:0, а й скандалом під час його трансляції.

Коментатори бродкастера beIN Sports під час виконання штрафного від атакуючого півзахисника "провансальців" Руслана Маліновського на 36 хвилині зустрічі назвали українця "росіянином", а його удар порівняли з "спутнікболом" (ВІДЕО).

Пізніше один із коментаторів того матчу Філ Шоен написав у соціальній мережі Twitter слова виправдання та вибачення за свою помилку в прямому ефірі:

"Руслане, щиро прошу вибачення за свою обмовку. Я часто повторював "український". Однак після Вашого удару я одного разу сказав "Москва".

Після того, як я заповнював ефір впродовж години через сльозогінний газ [початок матчу затримався через сутички фанатів біля стадіону], я не мав ніякого уявлення про Росію. Серйозні, болючі часи, над якими я часто молюся. Перепрошую за свою помилку".

Проте Руслан Маліновський ці вибачення Філа Шоена не прийняв, запропонувавши американському коментатору свій варіант спокутати провину.

"Дідько, я не думав, що сльозогінний газ у Франції може якось вплинути на Флориду. Мені дуже шкода. Але оскільки ви зробили помилку на телебаченні, я хотів би почути вибачення під час наступної прямої трансляції, а не в Twitter.

Крім того, щоб знову посилити ваші молитви, ось список деяких організацій, які допомагають Україні з початку вторгнення росії: @razomforukraine, @BackAndAlive, @FutureforUa, @saintjavelin, @voices_org_ua, @AzovstalFam. Скріншот вашого якогось донату тільки вітається!" - відповів Руслан Маліновський в Twitter.