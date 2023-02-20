Франция

Іспанець висловився щодо свого одноклубника.

Центрбек ПСЖ Серхіо Рамос прокоментував гол Ліонеля Мессі на останніх хвилинах матчу Ліги 1 у ворота Лілля (4:3), який дозволив парижанам здобути перемогу.

"Мене більше не дивує Мессі. У Барсі він звик вирішувати результати матчів так, як він це зробив сьогодні. Я радий, що він тепер у моїй команді", — цитує іспанця AS.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Лілль у 24 турі Ліги 1-2022/23.