Англія

Українець заступився за одноклубника.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко розчарований тим, що арбітри АПЛ м'яко ставляться до фолів на Букайо Сака.

"Букайо — неймовірний гравець. Усі фулбеки інших команд знають, що він небезпечний, тому намагаються його провокувати, вороже зустрічати його. Арбітри повинні це знати.

Ми можемо говорити про Мессі, Кріштіану, Неймара та інших таких гравців. Судді повинні захистити цей вид гравців.

Крім Букайо, у нас є й інші гравці, які також небезпечні. Арбітри повинні бути обережними, їм потрібно дивитися за ними", — сказав Зінченко.

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