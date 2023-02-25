Франция

Єгиптянин може перебратись в Лігу 1.

Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки в наступне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Football Insider, чемпіон Франції претендує на Мохамеда Салаха та готовий задовольнити його фінансові апетити.

Минулого року єгиптянин підписав новий трирічний контракт, за яким отримує майже 400 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Нинішнього сезону Салах провів 32 матчі, в яких забив 18 голів і віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, раніше Мохамед Салах став найкращим бомбардиром Ліверпуля в єврокубках.