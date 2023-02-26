Франция

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру французької Ліги 1, у якому зіграють Марсель та ПСЖ.

Марсель та Парі Сен-Жермен зіграють у рамках двадцять п'ятого туру італійської Серії A.

Ігор Тудор, після перемоги над Тулузою (3:2), залучив до стартового складу Баї до трійки центральних захисників, тоді як на флангах зіграють Тавареш та Колашинац, Гендузі долучиться до центральної вісі, а Маліновьский повернеться на позицію під нападником.

Крістоф Галтьє, на тлі перемоги над Ліллем (4:3), вирішив використати з перших хвилин Маркіньйоса в трійці центральних захисників, тоді як Мукіеле та Мендеш виступатимуть на флангах.

Марсель: Лопес — Балерді, Ронж'є, Баї — Тавареш, Гендузі, Верету, Колашинац — Юндер, Маліновський — Санчес.

Запасні: Бланко, Каборе, Клосс, Ельмас, Унахі, Вітінья Олівейра, Паєт.



ПСЖ: Доннарумма — Мукіеле, Рамос, Маркіньйос, Кімпембе, Мендеш — Верратті, Ф. Руїс, Вітінья Феррейра — Мессі, Мбаппе.

Запасні: Ріко, Летельє, Бернат, Пембеле, Бітшиабу, Данілу, Солер, Заїр-Емрі, Екетіке.



Гра Марсель — ПСЖ почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.