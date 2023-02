Чемпіонські перегони у Франції перебувають у самому розпалі, і з огляду на нещодавні невдачі Парі Сен-Жермен кожен із групи переслідувачів матиме шанс наздогнати чинного чемпіона. А особливо це стосується Марселя, який, так само як і в Кубку Франції нещодавно, гратиме проти столичного колективу на власному полі, проте цього разу в рамках двадцять п’ятого туру національної першості.

El Clasico, Der Klassiker, Класичне — такі назви протистоянь провідних команд із різноманітних куточків футбольної Європи ми чуємо повсякчас, проте останніми роками для українського вболівальника чомусь випав із поля зору двобій із аналогічним статусом у Франції поміж Марселем та ПСЖ, які постійно намагаються з’ясовувати стосунки поміж собою. І якщо раніше "провансальці" навряд чи могли навіть наблизитись до потенційного успіху в протистоянні з заможними супротивниками, то вже в цьому футбольному році домашнє кубкове Le Classique залишилось саме за ними (2:1).

І надзвичайно приємно в контексті того протистояння відзначати той факт, що переможним м’яч на рахунку команди Ігора Тудора припав саме на українського "зимового" новачка команди з Лазурового узбережжя Руслана Маліновського. Гарматний постріл півзахисника вже бентежить свідомість французьких уболівальників, але поки що процес адаптації нашого співгромадянина у новому колективі все ще триває.

Власне, і сам Марсель навіть на цьому етапі сезону перебуває в доволі невизначеному ігровому стані, коли амбіції команди вже аж занадто кидаються в очі, проте її результати подекуди не відповідають гучним афішам. Зокрема, нещодавня поразка від Ніцци на власному полі (1:3), буквально за три дні до переможної гри проти ПСЖ, підняла питання щодо спроможності "провансальців" саме в цьому сезоні нав’язати боротьбу за чемпіонський титул.

Проте хоч-не-хоч, а переслідувачі в особі Монако та Ланса постійно будуть нагадувати про власне існування, і разом із тим невдалий виступ Марселя в прийдешній грі може відправити команду аж на четверте місце після завершення чергового вікенду. Але в команди Тудора все одно є непоганий бонус, у порівнянні з тим самим ПСЖ, який полякає в тому, що їй не потрібно грати в єврокубках навесні цього року через невдалі виступи в Лізі чемпіонів УЄФА восени. Самовпевненість команди тоді трохи була пригнічена, проте згодом "провансальці" все одно повернулись до переможної ходи.

Чого не скажеш про ПСЖ. Крістоф Галт’є починав свій тренерський шлях на чолі "червоно-синіх" із затяжної серії звитяг, і тоді на початку сезону взагалі жодних сумнівів не виникала чемпіонська хода його команди. Проблеми почались згодом, коли лідери почали випадати через травми, а компенсувати їхню відсутність було банально ніким. Той самий Кіліан Мбаппе з’явився лише на частину другого тайму програного першого матчу проти мюнхенської Баварії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:1), проте його вплив гру команди можна було доволі легко побачити.

WHAT A GOAL FROM MALINOVSKYI 💥 🚀



Ruslan Malinovskyi scored a stunning volley to help Marseille beat PSG 2-1 and advance to the French Cup quarter-finals ☄️



[📷 OM English] #PSG #olympiquedemarseille #Marseillepsg #Messi #Malinovskyi #FrenchCup



pic.twitter.com/GBdtueXA75