Франция

Керманич Марселя прокоментував поразку від ПСЖ.

Марсель напередодні поступився Парі Сен-Жермен у домашньому матчі в рамках двадцять п’ятого туру французької Ліги 1.

Марсель — ПСЖ 0:3 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "провансальців" Ігор Тудор після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.

"Ми програли. Хотіли робити те, що робимо зазвичай, але навпроти нас була краща за нас команда. Важко було похитнути це співвідношення поміж нами, але хлопці все одно намагались це зробити.

Змінити нашу гру після цієї невдачі гру? Навіщо змінювати те, що працює? Ми грали так, як завжди це робимо. Зазвичай це спрацьовує. Уносити якісь зміни в такому випадку ніколи не буде гарною ідеєю.

Поява Мбаппе в стартовому складі суперників? Це було вирішальним фактором! Чи через нього ми повинні були грати інакше? Цього питання не розумію.

Ми завжди граємо однаково. Для нас вихід найсильнішого гравця суперників нічого не змінив. Так, було складніше, але для нас це нічого не змінює, ми граємо так само.

У Мбаппе було забагато вільного місця на полі, а, окрім того, що він родом з іншої планети, ПСЖ був дуже мотивований цього дня. Давно їх не бачили такими. Ми зробили все, що могли.

Відсутність певних гравців у нашому складі точно не допомогла, але я не думаю, що їхня наявність мала б значення. У суперників був менталітет переможців, вони зосереджені на воротах та постійно біжать, не зупиняються. Це дивовижно.

Подивіться тільки на на Марко Верраті, я давно не бачив, як він займає стільки місця в центрі поля. Я можу тільки привітати ПСЖ", — заявив хорватський фахівець.

У наступному турі Марсель гратиме в гостях проти Ренна.