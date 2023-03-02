Франция

Півзахисник прокоментував поразку від команди з Ліги 2 в Кубку Франції.

Напередодні Марсель примудрився завершити виступи у Кубку Франції через поразку в домашньому чвертьфінальному протистоянні від представника Ліги 2, Аннесі, у серії післяматчевих пенальті.

Марсель — Аннесі 2:2 (6:7 – пен.) Відео голів та огляд матчу Кубку Франції

Півзахисник "провансальців" Маттео Гендузі після завершення гри оцінив події на футбольному полі.

"Це був не наш матч. Неможливо, щоб професіонали себе так поводили на такому рівні. Величезне розчарування, і наш виступ був не гідним статусу Марселя.

Ми можемо звинувачувати лише себе. Це не нормально. Треба було взяти паузу, і до того ж ми не знали, як використати свої шанси. Ми були легковажні. У футболі ти ні від чого не застрахований, якщо не докладаєш належних зусиль.

Нам соромно за наш виступ перед клубом та вболівальниками, які чекали на цей трофей. Ми повинні швидко переключитись на чемпіонат і рухатися далі. Залишилося належним чином закінчити сезон", — заявив французький виконавець.

Наступний матч Марсель гратиме в Лізі 1 на виїзді проти Ренна.