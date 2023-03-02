Франция

Аль-Іттіхад готовий платити аргентинській зірці 94 млн євро на рік.

Нинішній контракт нападника Ліонеля Мессі з Парі Сен-Жермен закінчується наприкінці поточного сезону, тому подальше майбутнє 35-річного аргентинця наразі залишається під питанням.

Як повідомляє Marca, підписати 35-річного аргентинця хоче футбольний клуб Аль-Іттіхад із Саудівської Аравії, який зробив пропозицію зірковому гравцю у розмірі 94 мільйонів євро на рік, щоб той влітку приєднався до команди на правах вільного агента.

Керівництво саудівського клубу прагне кинути виклик Ан-Насру та Аль-Хілялю у внутрішній першості, які здобули на двох дев'ять чемпіонських трофеїв з того моменту, як Аль-Іттіхад востаннє ставав чемпіоном у 2009 році.

Крім того, власник Аль-Іттіхаду Мансур Аль-Блуві вважає, що підписання Мессі допоможе Саудівській Аравії отримати право на проведення чемпіонату світу-2030 разом із Грецією та Єгиптом.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі став найкращим гравцем 2022 року за версією FIFA The Best. У Саудівській Аравії вже виступає Кріштіану Роналду, який захищає кольори Ан-Насра.