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Аргентинець отримав чергову індивідуальну нагороду.

В рамках церемонії нагородження FIFA The Best 2022 року визначився найкращий футболіст — ним став Ліонель Мессі.

В боротьбі за нагороду він обійшов двох представників збірної Франції — Каріма Бензема та Кіліана Мбаппе.

Зазначимо, що минулого року аргентинський футболіст разом зі своєю національною командою виграв чемпіонат світу.

Крім того, його визначили найкращим гравцем того турніру.

Зазначимо, що найкращою футболісткою року стала Алексія Путельяс, яка обійшла Алекс Морган та Бет Мід.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стала відома команда року за версією FIFA The Best.