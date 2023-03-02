Франция

Ще один привід привітати команду з Ліги 2.

Аннесі зі французької Ліги 2 напередодні шокував Марсель переможною серією післяматчевих пенальті на Велодромі в рамках чвертьфіналу Кубку Франції.

Марсель — Аннесі 2:2 (6:7 – пен.) Відео голів та огляд матчу Кубку Франції

Причому, на відміну від суперників, господарі поля не мали особливої змоги отримати практику у виконанні одинадцятиметрових ударів за ходом поточного сезону.

Для Аннесі ця серія пенальті стала вже третьою в цьому розіграшу Кубка країни, тоді як до цього "червоні" долали схожим чином Бельфор та ФК Париж.

У останньому випадку, до речі, командам для з’ясування сильнішого також знадобилось 16 ударів.

Таким чином скромний колектив став першим клубом із сезону-2001/02, якому вдавалось тричі виграти у футбольній лотереї. Тоді подібним досягненням відзначався Нім, але в підсумку Лор’ян не пустив його до вирішальної дуелі, а сам виграв у фіналі проти Бастії.

Для Марселі, до речі, ця невдача також стала знаковою, оскільки "провансальці" не вилітали з Кубку за підсумком лотереї з 2015 року, коли поступились Греноблю.

Аннесі наразі посідає десяту сходинку в Лізі 2.