Франция

Українець вийшов на поле із лави для запасних.

Марсель у гостьовому матчі 26 раунду Ліги 1 на виїзді з мінімальним рахунком здолав Ренн - 0:1.

Головний тренер провансальців Ігор Тудор поберіг українського хавбека Руслана Маліновського на другий тайм, і відразу по перерві випустив його на поле.

Проте українець не особливо запам'ятався, хоча при його присутності Марсель забив перший та єдиний м'яч.

Портал WhoScored оцінив дії Руслана у 6,3. Це, в цілому, низький бал, проте найвищий серед тих, хто вийшов на заміну в Марселя.

Найкращі оцінки отримали автор голу Сеад Колашинац — 8,0, та центрбек Леонардо Балерді — 8,0.