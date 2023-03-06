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Кращі 16-го тура, фото УПЛ
06 березня 2023, 18:39
Шістнадцятий тур елітного дивізіону чемпіонату України подарував ряд цікавих поєдинків та яскравих виступів.
Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, найкращим гравцем став представник Зорі Володимир Бражко, який відзначився дублем у грі проти Ворскли.
Нагороду найкращого тренера, своєю чергою, отримав Сергій Ковалець, який привів Інгулець до перемоги у матчі проти Динамо.
Нагадаємо, раніше головний тренер Інгульця Сергій Ковалець поділився враженнями від гри проти Динамо.