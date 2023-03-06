Україна

Пропонуємо вашій увазі результати голосування.

Шістнадцятий тур елітного дивізіону чемпіонату України подарував ряд цікавих поєдинків та яскравих виступів.

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, найкращим гравцем став представник Зорі Володимир Бражко, який відзначився дублем у грі проти Ворскли.

Нагороду найкращого тренера, своєю чергою, отримав Сергій Ковалець, який привів Інгулець до перемоги у матчі проти Динамо.

Нагадаємо, раніше головний тренер Інгульця Сергій Ковалець поділився враженнями від гри проти Динамо.