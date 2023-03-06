Англія

Коментар гравця МЮ після принизливої поразки.

Захисник МЮ Люк Шоу прокоментував ганебну поразку від Ліверпуля у рамках АПЛ (0:7).

"В останній грі ми не були собою. Те, як ми грали у другому таймі, – справді неприйнятне.

Ми не показали ні характеру, ні менталітету. Великий клуб має діяти краще. Ми маємо усвідомити, що ця поразка не визначить наш сезон.

У понеділок на нас чекає великий розбір того, що пішло не так у грі. Нам потрібно зберігати віру, характер та повернути індивідуальність та менталітет, які ми втратили.

Ми не можемо дозволити одному результату зруйнувати весь наш сезон. Я вважаю, що МЮ йде добре, а поразка – це ще одна перешкода, яку нам потрібно подолати, і ми зробимо це.

Думаю, ми повернемось із позитивним результатом. Я впевнений у цьому", – сказав захисник Манчестер Юнайтед.

Відео голів та огляд матчу між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед можна дивитись на Football.ua.