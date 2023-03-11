Франция

Клуб фактично спалюватиме гроші, допоки футболіст відновлюється після травми.

Бразильський нападник французького Парі Сен-Жермен Неймар нещодавно отримав чергову важку травму, через що поточна кампанія для нього завершилась достроково.

І допоки 31-річний футболіст відновлюється, чинні чемпіони Франції все одно мають зобов’язання виплачувати йому заробітну платню в повному обсязі, згідно з контрактом.

Угода, що діє до 2027 року, передбачає отримання Неймаром 700 тис. євро "чистими" на тиждень (36,4 млн євро на рік).

Таким чином до завершення поточного сезону клуб має сплатити гравцю 9,1 млн євро.

Цікаво, що ще в 2017 році Неймар міг зробити операцію, яка б суттєво зменшила вірогідність отримання ним різноманітних травм.