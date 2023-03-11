Франция

Футболіст може залишити клуб ще до завершення поточного сезону.

Бразильський нападник французького Парі Сен-Жермен Неймар наразі продовжує відновлюватись від оперативного втручання, яке було йому необхідне через чергову важку травму.

31-річний виконавець більше не зіграє в поточному сезоні, однак цей сумний факт усе одно не знімає зобов’язань із ПСЖ стосовно виплати йому заробітної платні в розмірі 9,1 млн євро "чистими", відповідно до чинного контракту.

Із урахуванням високого ступеня ризику отримання травм футболістом, згідно з повідомленням місцевої преси, "червоно-сині" наразі опрацьовують питання можливості дострокового припинення контракту з Неймаром.

Аби це сталось якомога швидше, ПСЖ ладен навіть сплатити додаткові кошти для заохочення футболіста погодитись із подібним сценарієм у розмірі заробітної платні до завершення чинного контракту (36,4 млн євро на рік), аби нівелювати ризик додаткових витрат, пов’язаних із утриманням гравця.

У поточному сезоні Неймар зіграв 29 матчів, забивши 18 м’ячів та віддавши 17 гольових передач.