Франция

Хірургічне втручання пройшло в Досі.

Нападник ПСЖ Неймар отримав травму правої щиколотки в матчі чемпіонату Франції проти Лілля (4:3). Медичний персонал Парі Сен-Жермен рекомендував провести операцію по відновленню зв'язок, щоб уникнути значного ризику рецидиву.

Як повідомляє L'Equipe, сьогодні вранці в Досі бразилець переніс операцію.

Очікується, що футболіст буде відновлюватись 3-4 місяці, тобто в цьому сезоні він вже не зіграє.

Раніше повідомлялось, що Неймар не збирається залишати ПСЖ до 2027 року.