Франция

Думки аргентинця пов’язані з виступами в Європі.

Зірковий аргентинський нападник Ліонель Мессі влітку 2021 року долучився до складу французького Парі Сен-Жермен на правах вільного агента, і з тих пір відіграв за гранд із Ліги 1 64 матчі, забивши 29 м’ячів та віддавши 31 гольову передачу.

Однак наприкінці поточного сезону угода поміж 35-річним виконавцем та "червоно-синіми" добігає кінця, тож для футболіста знову настає час визначатись із власним майбутнім.

І хоча стосовно Мессі вже з’являлась інформація щодо його бажання продовжувати виступати в Європі, коштовна пропозиція від Інтера Маямі нікуди не поділась.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, агенти Ліонеля отримали "непристойно великий" контракт від представника МЛС, і разом із тим пожвавився ПСЖ із питанням продовження чинного контракту зі своїм футболістом.

Французький клуб готовий запропонувати угоду за схемою 1 рік + можливе продовження ще на один сезон.

У поточній кампанії на рахунку Мессі 18 голів та 16 гольових передач у 30 матчах.