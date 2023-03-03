Франция

Досвідчений аргентинець не планує залишати Європу.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі ухвалив рішення продовжувати виступати в Європі наступного сезону. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, 35-річний аргентинець хоче продовжувати грати на найвищому рівні із європейськими командами.

Таким чином, перехід Ліонеля в Інтер Маямі, Ньюеллс Олд Бойз та низку інших клубів із Саудівської Аравії на даний момент виключений.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Мессі обговорює з ПСЖ два варіанти продовження контракту. Діючий контракт Мессі з парижанами розрахований до літа цього року.

Цього сезону Мессі провів 28 поєдинків, у яких забив 17 голів та віддав 16 результативних передач.