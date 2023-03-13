Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги 1, що відбувся 12 березня 2023 року, 21:45.

У рамках двадцять сьомого туру французької Ліги 1 Марсель на власному полі приймав Брест.

Команда Ігор Тудора з Русланом Маліновським у стартовому складі зазнала чималих труднощів під час першого тайму протистояння, оскільки суперника удалось нав’язати власний футбол господарям поля.

Зрештою, під тиском центральний захисник "провансальців" Леонардо Балерді в одному з епізодів не втримав нападника Діалло, і сфолив на червону картку біля власного штрафного.

Після цього здавалось, що гості підійдуть майже впритул до забитого м’яча, але Марсель вистояв до завершення першого тайму, а другу половину гри розпочав із власного гола не без участі Руслана Маліновського. Потужний постріл зі штрафного відбив на ногу Мбемба ворота Сельс.

Цей момент вибив Страсбур із комфортної позиції лідерів протистояння, і зрештою Марселю вдалось забити другий м’яч незадовго після появи на полі Едуарда Соболя.

Однак дивовижним чином та через необачне рішення головного тренера Ігора Тудора за будь-яку ціну втримувати переможний рахунок Страсбур зумів відігратись завдяки двом блискавичним м’ячам Ахолу під завісу протистояння.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Марсель — Страсбур у французькій Лізі 1:

Марсель — Страсбур 2:2

Голи: Мбемба, 48, Санчес, 76 (пен.) — Ахолу, 87, 88

Марсель: Лопес — Балерді, Мбемба, Колашинац (Жиго, 60) — Клосс, Ронж'є, Верету, Тавареш — Юндер, Маліновський (Гендузі, 81) — Санчес (Баї, 80).

Страсбур: Сельс — Джику, Гільбер, Ньямсі — Дагба (Діарра, 67), Ахолу, Сансон (Прчич, 61), Лієнар, Делен (Соболь, 67) — Гамейро (Мотхіба, 67), Діалло.

Попередження: Ньямсі, Соболь

На 29-й хвилині був вилучений Леонардо Балерді (Марсель) (грубе порушення).