Франция

Уссем визначився з національною збірною.

Півзахисник Ліона Уссем Ауар виступатиме за збірну Алжиру. Про це він повідомив у своєму інстаграмі.

24-річний футболіст виклав фото у формі збірної й написав: "Хай живе Алжир".

Відзначимо, що Ауар народився у Ліоні в сім'ї алжирських мігрантів. Раніше він виступав за молодіжні збірні Франції, а також зіграв один товариський матч за національну збірну 2020 року.