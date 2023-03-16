Франция 16 березня 2023, 18:05 Ауар виступатиме за збірну Алжиру Уссем визначився з національною збірною. УССЕМ АУАР, ESTADIODEPORTIVO.COM 16 березня 2023, 18:05 Півзахисник Ліона Уссем Ауар виступатиме за збірну Алжиру. Про це він повідомив у своєму інстаграмі. 24-річний футболіст виклав фото у формі збірної й написав: "Хай живе Алжир". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Houssem Aouar (@houssem_aouar) Відзначимо, що Ауар народився у Ліоні в сім'ї алжирських мігрантів. Раніше він виступав за молодіжні збірні Франції, а також зіграв один товариський матч за національну збірну 2020 року. Люди Уссем Ауар Команди Алжир Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте