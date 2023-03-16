Англія

Молоді таланти манкуніанців відправляться за ігровою практикою.

Манчестер Юнайтед планує віддати в оренду нападника Ентоні Елангу та півзахисника Факундо Пеллістрі, повідомляє Manchester Evening News.

Пеллістрі з початку 2023 року провів за "червоних дияволів" 6 матчів.

Клуб не бажає продавати уругвайця і розглядає можливість оренди наступного сезону. Нагадаємо, попередній сезон Пеллістрі провів в оренді в Алавесі.

Також клуб має намір віддати в оренду Ентоні Елангу, щоб швед отримував достатньо ігрового часу.