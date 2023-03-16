У команді вважають, що Анчелотті міг би надати йому ігровий час.
ЕДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
16 березня 2023, 17:27
Гравці Реала засмучені становищем Едена Азара у команді, повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, партнери Азара по команді засмучені тим, що він не може досягти бажаних результатів.
Гравці цінують професіоналізм та порядну поведінку бельгійця і вважають, що Карло Анчелотті міг би надати йому ігровий час, щоб надати впевненості у собі.
Ветерани клубу намагалися переконати тренера надати Азару ігровий час.
Цього сезону Азар провів лише три матчі в чемпіонаті Іспанії і не відзначився результативними діями.