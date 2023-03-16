Іспанія

У команді вважають, що Анчелотті міг би надати йому ігровий час.

Гравці Реала засмучені становищем Едена Азара у команді, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, партнери Азара по команді засмучені тим, що він не може досягти бажаних результатів.

Гравці цінують професіоналізм та порядну поведінку бельгійця і вважають, що Карло Анчелотті міг би надати йому ігровий час, щоб надати впевненості у собі.

Ветерани клубу намагалися переконати тренера надати Азару ігровий час.

Цього сезону Азар провів лише три матчі в чемпіонаті Іспанії і не відзначився результативними діями.