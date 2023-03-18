Франция

Іспанець може залишитись у поточному клубі.

Парі Сен-Жермен готується до доволі насиченого трансферного вікна. Французький клуб збирається підсилити склад та готовий відпустити декілька гравців.

Як повідомляє видання As, захисник Серхіо Рамос готовий підписати новий контракт з Парі Сен-Жермен.

Стверджується, що нова угода буде розраховано ще на один рік. Поточний контракт закінчується влітку цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що майбутнє Рамоса в Парі Сен-Жермен перебуває під знаком питання.