Франция

Нападник може змінити команду.

Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки команди у майбутньому.

Як повідомляє видання Marca з посиланням на RMC Sport, чинний чемпіон Франції збирається придбати Ерлінга Голанда.

Парижани хочуть скористатись клаусулою гравця, яка з літа 2025 року буде складати 200 мільйонів євро.

Стверджується, що також на футболіста буде претендувати Реал, якщо не вдасться домовитись про трансфер Кіліана Мбаппе.

Цього сезону 22-річний нападник забив 39 голів у 36 матчах за Сіті у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлявсь, що Голанд став другим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забивав у одному розіграші турніру 10 голів за різні клуби.