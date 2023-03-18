Нападник може змінити команду.
Ерлінг Голанд, getty images
18 березня 2023, 11:06
Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки команди у майбутньому.
Як повідомляє видання Marca з посиланням на RMC Sport, чинний чемпіон Франції збирається придбати Ерлінга Голанда.
Парижани хочуть скористатись клаусулою гравця, яка з літа 2025 року буде складати 200 мільйонів євро.
Стверджується, що також на футболіста буде претендувати Реал, якщо не вдасться домовитись про трансфер Кіліана Мбаппе.
Цього сезону 22-річний нападник забив 39 голів у 36 матчах за Сіті у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше повідомлявсь, що Голанд став другим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забивав у одному розіграші турніру 10 голів за різні клуби.