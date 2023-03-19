Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 19 березня 2023 року, 19:00.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
19 березня 2023, 22:05
У рамках 28 туру французької Ліги 1 ПСЖ вдома зустрічався з Ренном.
Гості здобули досить впевнену перемогу із рахунком 0:2. Голами відзначились Токо Екамбі у першому таймі та Калімуендо у другій половині зустрічі.
Відео голів та огляд матчу:
ПСЖ — Ренн 0:2
Голи: Токо Екамбі, 45, Калімуендо, 48
ПСЖ: Доннарумма — Пембеле (Заїр-Емері, 46), Перейра, Бічіабу, Бернат (Санчеш, 56), Мендеш — Верратті, Руїс (Екетіке, 56) Вітінья — Мессі, Мбаппе.
Ренн: Манданда — Трюффер, Омарі, Теате, Ву, Спенс (Траоре, 78) — Токо Екамбі, Угочукву (Сантамарія, 78), Буріжо, Дуе (Гуірі, 71) — Калімуендо (Салах, 78).
Попередження: Ву, Заїр-Емері.