35-річний футболіст, мабуть, покине нинішню команду.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
20 березня 2023, 11:45
ПСЖ сумнівається, що має продовжити контракт із Ліонелем Мессі, повідомляє L’Équipe.
За інформацією джерела, одна з причин – прохолодні відносини Мессі з уболівальниками, які особливо яскраво виявилися вчора, під час гри між ПСЖ та Ренном (0:2).
Крім того, ПСЖ замислюється про необхідність розвивати спортивний проект клубу інакше.
Термін дії нинішнього контракту Мессі із ПСЖ спливає влітку 2023 року.
Цього сезону у 35-річного нападника 18 голів та 17 результативних передач у 32 іграх за ПСЖ у всіх турнірах.