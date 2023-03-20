Франция

35-річний футболіст, мабуть, покине нинішню команду.

ПСЖ сумнівається, що має продовжити контракт із Ліонелем Мессі, повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, одна з причин – прохолодні відносини Мессі з уболівальниками, які особливо яскраво виявилися вчора, під час гри між ПСЖ та Ренном (0:2).

Крім того, ПСЖ замислюється про необхідність розвивати спортивний проект клубу інакше.

Термін дії нинішнього контракту Мессі із ПСЖ спливає влітку 2023 року.

Цього сезону у 35-річного нападника 18 голів та 17 результативних передач у 32 іграх за ПСЖ у всіх турнірах.