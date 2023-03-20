Франция

Коуч парижан відверто розповів, чому аргентинець минулого тижня пропустив тренування.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє прокоментував чутки про начебто конфлікт з Ліонелем Мессі. Нагадаємо, напередодні матчу з Ренном Мессі пропустив тренування з невідомих причин.

"Конфлікт з Мессі? Я не чекав на ваше запитання. У середу, під час тренування, Лео відчув біль у м'язі, що приводить. Він перервав заняття. Наступного дня він лишився під наглядом медичного персоналу. Потім він тренувався разом із командою. Між Лео та рештою гравців нічого не сталося. Так само як і між Лео та мною", — наводить слова Галтьє Canal+.

Учора парижани зазнали сьомої поразки в 2023 році — команда Галтьє вдома програла Ренну (0:2).