Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Важливий матч уже зовсім скоро за розкладом.

Березнева міжнародна павза 2023 року для збірної України супроводжуватиметься початком шляху до чемпіонату Європи-2024, який уже влітку наступного року відбудеться в Німеччині.

Під час групового етапу кваліфікаційного раунду "синьо-жовті" будуть протистояти чинним володарям трофея Анрі Делоне — італійцям, фіналістам попереднього розіграшу — англійцям, своїм колишнім суперникам за груповим етапом Евро-2020 — представникам Північної Македонії, а також Мальті.

Першою грою для команди на чолі з Русланом Ротанем у якості в.о. головного тренера українці проведуть на Вемблі проти Англії.

Як повідомляє УАФ, делегація нашої національної команди наразі готується до перельоту до столиці Великої Британії, і до команди нещодавно долучився нападник польської Краковії Євген Коноплянка, якого долучили до заявки на майбутню гру.

Матч Англія — Україна відбудеться 26 березня, о 19:00.