У нападника з'явився черговий варіант продовження кар'єри.
Віктор Осімген, getty images
21 березня 2023, 18:38
Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Foot Mercato, чинний чемпіон Франції готовий посперечатись за гравця з Манчестер Юнайтед та Челсі.
У поточному сезоні Осімген зіграв 26 матчів, забивши 21 гол і зробивши три результативні передачі.
Контракт футболіста з Наполі діє до літа 2025 року. Стверджується, що італійський клуб може попросити за гравця 150 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше нападник Наполі Віктор Осімген прокоментував чутки щодо можливого переходу в інший клуб.