Франция

У нападника з'явився черговий варіант продовження кар'єри.

Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Foot Mercato, чинний чемпіон Франції готовий посперечатись за гравця з Манчестер Юнайтед та Челсі.

У поточному сезоні Осімген зіграв 26 матчів, забивши 21 гол і зробивши три результативні передачі.

Контракт футболіста з Наполі діє до літа 2025 року. Стверджується, що італійський клуб може попросити за гравця 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше нападник Наполі Віктор Осімген прокоментував чутки щодо можливого переходу в інший клуб.