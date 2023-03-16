Нігерієць подякував свому нинішньому клубу за чудову можливість проявити себе.
ВІКТОР ОСІМГЕН, GETTY IMAGES
16 березня 2023, 16:23
Нападник Наполі Віктор Осімген прокоментував чутки щодо можливого переходу в інший клуб.
"Не знаю, що чекає в майбутньому. Думаю, я на правильному шляху. В кінці сезону сяду зі своїми агентами та все обговорю. Також буду вести переговори з клубом. Неймовірно вдячний Наполі. Ми разом знайдемо гарне рішення", - сказав Осімхен.
У трансфері Осімгена зацікавлені ПСЖ, Челсі та Манчестер Юнайтед.
У поточному сезоні Осімген зіграв 28 матчів, забивши 23 гол і зробивши п'ять результативних передач.
Раніше Осімген заявив, що вважає участь у матчах АПЛ головною амбіцією для усіх сучасних гравців.