Італія

Нігерієць подякував свому нинішньому клубу за чудову можливість проявити себе.

Нападник Наполі Віктор Осімген прокоментував чутки щодо можливого переходу в інший клуб.

"Не знаю, що чекає в майбутньому. Думаю, я на правильному шляху. В кінці сезону сяду зі своїми агентами та все обговорю. Також буду вести переговори з клубом. Неймовірно вдячний Наполі. Ми разом знайдемо гарне рішення", - сказав Осімхен.

У трансфері Осімгена зацікавлені ПСЖ, Челсі та Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Осімген зіграв 28 матчів, забивши 23 гол і зробивши п'ять результативних передач.

Раніше Осімген заявив, що вважає участь у матчах АПЛ головною амбіцією для усіх сучасних гравців.