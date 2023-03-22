Франция

Німець вважає, що форварду буде краще в іншому клубі.

Колишній захисник Баварії та збірної Німеччини Томас Лам дав пораду форварду Кіліану Мбаппе залишити ПСЖ.

"Я вважаю, що випадок із Кіліаном Мбаппе – це історія сама по собі. Без сумніву, він має якості гравця світового класу.

Проте йому потрібно зрозуміти, що його талант не поєднується з рештою команди. У Мюнхені він просто чекав, коли м'яч прилетить до нього у ноги.

Я навіть уявити собі не можу, який поворот могла б зробити кар'єра Мбаппе, якби він покинув Парі Сен-Жермен", — сказав Лам.

Нагадаємо, що Реал був близький щоб підписати Мбаппе у 2022 році, але Кіліан пыдписав новий контракт з парижанами. В Реалі були обурені рішенням футболіста, але готові дати йому новий шанс.