Іспанія

Мадридці можуть підписати нападника, але за певних умов.

Реал минулим літом намагався підписати нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе, проте форвард подовжив контракт зі своїм клубом.

Як повідомляє видання As, мадридці розглядають можливість переходу француза влітку 2024 року лише на правах вільного агента.

Крім того, умовою Реала є вибачення з боку Кіліана Мбаппе за те, як гравець поводився минулим літом, коли він "загравав" з мадридцями, проте подовжив контракт з ПСЖ.

Зазначимо, що в цьому сезоні французький нападник провів 31 матч на клубному рівні, відзначившись 30 голами та вісьмома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мбаппе поки не думає про відхід з ПСЖ — він хоче виграти Лігу чемпіонів з клубом.