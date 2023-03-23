Франция

Кіліан Мбаппе — про своє капітанство.

Новоспечений капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував рішення Дідьє Дешама дати йому капітанську пов'язку. Він вважає, що Грізманн більше заслуговував на це.

"Я поговорив з Антуаном, він розчарований – і це можна зрозуміти. Я сказав йому, що відреагував би так само.

Він, можливо, найважливіший футболіст ери Дешама. Я йому не начальник. Ми будемо йти пліч-о-пліч і постараємося зробити так, щоб збірна Франції царювала на світовому рівні.

Якщо він захоче щось сказати команді, я сяду і слухатиму. Ми ні перед ким не повинні зачиняти двері, кожен може вільно висловити свою думку", – сказав Мбаппе.

Загалом в Мбаппе понад 60 матчів за збірну та 36 голів.