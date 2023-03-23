Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2023, що відбувся 23 березня 2023 року, 17:00.

У першому матчі відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна Казахстану приймала в Астані національну команду Словенії.

Гості мінімально поступалися в рахунку за підсумками першого тайму, але після перерви їм вдалося забити два м'ячі та здобути вольову перемогу з рахунком 2:1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Казахстан — Словенія в рамках вібору на Євро-2024:

Казахстан – Словенія 1:2

Голи: Самородов 24 – Брекало 47, Віпотнік 78

Казахстан: Шацький – Габишев (Каїров, 68), Малий, Марочкін, Бистров (Єрланов, 79), Вороговський – Оразов, Тагиберген, Дарабаєв (Бейсебеков, 79), Самородов (Ісламхан, 62) – Аймдітов (Зайнутдінов, 62)

Словенія: Облак – Карничник, Блажич (Брекало, 5), Бійол, Балковець (Зайць, 46) – Стоянович, Гнізда-Черін, Станкович, Вербич (Ловрич, 70) – Целар (Віпотнік, 70), Шешко

Попередження: Бистров 55, Оразов 66 – Стоянович 45+1