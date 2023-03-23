Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу еліт-раунду відбору Євро-2023, що відбувся 22 березня 2023 року, 21:00.

Збірна України U-19 поступилася Люксембургу у відборі на ЧЄ-2023 — 1:2. Колектив Сергія Нагорняка вдало розпочав гру, але пізніше пропустив у свої ворота. У другому таймі дубль оформив Леон Ельшан. Таким чином, збірна України U-19 поступилася у першому матчі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Україна U-19 – Люксембург U-19 в еліт-раунді відбору Євро-2023:

Україна U-19 - Люксембург U-19 1:2

Голи: Горбач, 12 — Ельшан, 17, 59

Вилучення: Удод, 90+2 — Дардарі, 90+4.