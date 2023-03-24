Аргентина

Мессі забив ювілейний 800 гол у кар'єрі.

Збірна Аргентини у товариському матчі здобула перемогу над Панамою (2:0).

У цьому поєдинку результативним ударом відзначився нападник ПСЖ Ліонель Мессі, для якого це був ювілейний 800 гол у кар'єрі.

#ARG 🇦🇷 2 — 🇵🇦 0 #PAN | 43 ST | Leo la soltó y la gente lo gritó, de tanto intentar se hizo realidad.



Mirá el partido EN VIVO en https://t.co/fnEKkuadQ9 #SomosMundiales pic.twitter.com/nPKpl0drjZ — Televisión Pública (@TV_Publica) March 24, 2023

Наступний м'яч за збірну стане для Лео сотим у футболці національної команди.

Раніше головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні заявив, що зможе переконати Мессі зіграти на чемпіонаті світу, який відбудеться у 2026 році.