Мессі забив ювілейний 800 гол у кар'єрі.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
24 березня 2023, 11:23
Збірна Аргентини у товариському матчі здобула перемогу над Панамою (2:0).
У цьому поєдинку результативним ударом відзначився нападник ПСЖ Ліонель Мессі, для якого це був ювілейний 800 гол у кар'єрі.
Наступний м'яч за збірну стане для Лео сотим у футболці національної команди.
Раніше головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні заявив, що зможе переконати Мессі зіграти на чемпіонаті світу, який відбудеться у 2026 році.