Президент "блаугранас" натякнув, що Лео може повернутись.
Ліонель Мессі та Жоан Лапорта, FC BARCELONA
24 березня 2023, 15:45
Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував чутки, які пов'язують каталонців з поверненням Ліонеля Мессі.
"Мессі – найкращий гравець в історії. Він найважливіший гравець в історії Барселони. Я маю бути дуже обережним у своїх словах, адже Мессі – футболіст ПСЖ, і я маю проявляти повагу. Лео знає, що він у наших серцях. Він є частиною нашої емблеми.
Коли я став президентом Барси, мені дісталася не дуже добра спадщина, і мені довелося ухвалити рішення, яким я не був задоволений. Я маю знайти спосіб покращити нинішні відносини Мессі з Барсою.
Подивимося, але він знає, що двері Барселони для нього відчинені", – цитує Лапорту Relevo.
У вчорашньому товариському матчі проти Панами видатний аргентинець забив свій 800-ий гол у професійній кар'єрі.