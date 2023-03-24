Іспанія

Президент "блаугранас" натякнув, що Лео може повернутись.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував чутки, які пов'язують каталонців з поверненням Ліонеля Мессі.

"Мессі – найкращий гравець в історії. Він найважливіший гравець в історії Барселони. Я маю бути дуже обережним у своїх словах, адже Мессі – футболіст ПСЖ, і я маю проявляти повагу. Лео знає, що він у наших серцях. Він є частиною нашої емблеми.

Коли я став президентом Барси, мені дісталася не дуже добра спадщина, і мені довелося ухвалити рішення, яким я не був задоволений. Я маю знайти спосіб покращити нинішні відносини Мессі з Барсою.

Подивимося, але він знає, що двері Барселони для нього відчинені", – цитує Лапорту Relevo.

У вчорашньому товариському матчі проти Панами видатний аргентинець забив свій 800-ий гол у професійній кар'єрі.