Франция

Парижани матимуть широкий вибір в центрі поля.

Парі Сен-Жермен в рамках орендної угоди відправив Леандро Паредеса в Ювентус, а Юліана Дракслера — в Бенфіку.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, обидва гравці повернуться в ПСЖ наприкінці сезону.

Стверджується, що жоден з клубів незацікавлений в опції підписання Паредеса або Дракслера на постійній основі.

На рахунку німця два голи у 18 матчах на клубному рівні цього сезону. Аргентинець же провів 28 ігор, відзначившись двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен хоче придбати захисника Наполі Кіма.